Почему иногда нас тянет к алкоголю

Почему иногда нас тянет к алкоголюОбъясняет специалист в области клинических исследований мозга
По словам профессора Какиги, который занимается исследованиями, связанными с работой мозга, небольшое количество алкоголя может атрофировать мозг. Но на когнитивные функции влияет это не так сильно.
Вообще атрофия мозга - это процесс, избежать которого невозможно. Она начинается примерно с 30 лет, а после 65 лет становится сильно заметной. Всё дело в том, что, когда люди становятся старше, нервные клетки их мозга постепенно отмирают.
Если человек будет пить алкоголь, то у него действительно может возникнуть атрофия мозга. Правда, то, как это происходит под влиянием спиртного, всё ещё не изучено в полной мере. Кроме того, Какиги считает, что желание выпить может идти от самого мозга.
В мозге существует особый «барьер», который не могут преодолеть вещества, не удовлетворяющие нескольким условиям. Благодаря ему достигать мозга способны лишь жирорастворимые и низкомолекулярные вещества с молекулярной массой 500 или меньше. Алкоголь к ним как раз и относится.
Но что происходит, когда в мозг поступает алкоголь? Сильнее всего он воздействует на три области: лобную долю, гиппокамп, мозжечок. Сначала поражается лобная доля, отвечающая за контроль разума. То есть если мозг требует спиртного, то, возможно, он хочет освободить именно лобную долю.
Далее нарушается работа гиппокампа, связанного с памятью, и мозжечка, который отвечает за движение. Даже если происходит потеря памяти, то это временно.
Кроме того, когда человек выпивает алкоголь, в организме выделяется много гормона дофамин (отвечает за удовольствие) и альфа-волн (они образуются, когда люди расслабляются). По этой причине в умеренных дозах пить приятно.
Но нужно помнить, что в больших количествах спиртное опасно для мозга и для всего организма. При воздействии алкоголя на лобную долю человек чувствует себя весёлым и пьяным, при воздействии на мозжечок ощущает пошатывание, головокружение. А вот если это воздействие идёт дальше, то человек уже теряет сознание, в худшем случае - умирает.
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