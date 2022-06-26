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Почему иногда нас тянет к алкоголю

Объясняет специалист в области клинических исследований мозга
Иногда нам хочется выпить, и виноват в этом мозг. Дело в том, что он, по словам эксперта, хорошо совместим со спиртным. И вот как влияет алкоголь на его работу.
Почему иногда нас тянет к алкоголю

По словам профессора Какиги, который занимается исследованиями, связанными с работой мозга, небольшое количество алкоголя может атрофировать мозг. Но на когнитивные функции влияет это не так сильно.

Вообще атрофия мозга - это процесс, избежать которого невозможно. Она начинается примерно с 30 лет, а после 65 лет становится сильно заметной. Всё дело в том, что, когда люди становятся старше, нервные клетки их мозга постепенно отмирают.

Если человек будет пить алкоголь, то у него действительно может возникнуть атрофия мозга. Правда, то, как это происходит под влиянием спиртного, всё ещё не изучено в полной мере. Кроме того, Какиги считает, что желание выпить может идти от самого мозга.

В мозге существует особый «барьер», который не могут преодолеть вещества, не удовлетворяющие нескольким условиям. Благодаря ему достигать мозга способны лишь жирорастворимые и низкомолекулярные вещества с молекулярной массой 500 или меньше. Алкоголь к ним как раз и относится.

Но что происходит, когда в мозг поступает алкоголь? Сильнее всего он воздействует на три области: лобную долю, гиппокамп, мозжечок. Сначала поражается лобная доля, отвечающая за контроль разума. То есть если мозг требует спиртного, то, возможно, он хочет освободить именно лобную долю.

Почему иногда нас тянет к алкоголю

Далее нарушается работа гиппокампа, связанного с памятью, и мозжечка, который отвечает за движение. Даже если происходит потеря памяти, то это временно.

Кроме того, когда человек выпивает алкоголь, в организме выделяется много гормона дофамин (отвечает за удовольствие) и альфа-волн (они образуются, когда люди расслабляются). По этой причине в умеренных дозах пить приятно.

Но нужно помнить, что в больших количествах спиртное опасно для мозга и для всего организма. При воздействии алкоголя на лобную долю человек чувствует себя весёлым и пьяным, при воздействии на мозжечок ощущает пошатывание, головокружение. А вот если это воздействие идёт дальше, то человек уже теряет сознание, в худшем случае - умирает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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