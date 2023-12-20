Почему ипохондрики умирают раньше тех, кто меньше беспокоится о своём здоровье

Почему ипохондрики умирают раньше тех, кто меньше беспокоится о своём здоровьеНа этот вопрос попытались ответить учёные
В ходе недавнего исследования, проведённого в Швеции, стало известно, что те, кто слишком сильно беспокоится и своём здоровье, обычно умирают раньше. Но почему так может происходить?
При чрезмерном беспокойстве о собственном здоровье человек может часто ходить по врачам или избегать их из-за страха, что у него диагностируют серьёзное или даже смертельное заболевание.
Шведские учёные проанализировали данные о примерно 42 000 человек (из которых 1000 страдали излишним беспокойством о здоровье) за 20 лет. И оказалось, что в среднем ипохондрики умирали на пять лет раньше тех, кто переживал из-за своего здоровья меньше. Причём у них был также повышен риск как естественных, так и неестественных смертей.
Интересно, что у тех ипохондриков, которые умирали по естественным причинам, наблюдалась повышенная смертность от сердечно-сосудистых, респираторных и неизвестных болезней. А основной причиной неестественной смерти у них было самоубийство, причём это встречалось как минимум в четыре раза чаще, чем у людей без чрезмерного беспокойства о здоровье.
Известно, что слишком сильное беспокойство о состоянии здоровья связано с психическими расстройствами. К тому же риск самоубийства повышается при наличии психических заболеваний. Также ипохондрики могут чувствовать себя отвергнутыми.
Что касается повышенной смертности от естественных причин, то это объяснить сложнее. На это могут влиять такие факторы, как курение, употребление алкоголя, наркотиков, генетика. Известно, что продолжительность жизни человека сокращается из-за «дефектных» генов (то есть таких, которые связаны с серьёзными болезнями), а многие серьёзные заболевания передаются по наследству.
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