Почему ипохондрики умирают раньше тех, кто меньше беспокоится о своём здоровье

При чрезмерном беспокойстве о собственном здоровье человек может часто ходить по врачам или избегать их из-за страха, что у него диагностируют серьёзное или даже смертельное заболевание.

Шведские учёные проанализировали данные о примерно 42 000 человек (из которых 1000 страдали излишним беспокойством о здоровье) за 20 лет. И оказалось, что в среднем ипохондрики умирали на пять лет раньше тех, кто переживал из-за своего здоровья меньше. Причём у них был также повышен риск как естественных, так и неестественных смертей.

Интересно, что у тех ипохондриков, которые умирали по естественным причинам, наблюдалась повышенная смертность от сердечно-сосудистых, респираторных и неизвестных болезней. А основной причиной неестественной смерти у них было самоубийство, причём это встречалось как минимум в четыре раза чаще, чем у людей без чрезмерного беспокойства о здоровье.