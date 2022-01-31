Почему из-за COVID-19 люди теряют зрение: объясняет врач

При коронавирусной инфекции нередко возникает дефект внутрисосудистого свёртывания. Это означает, что кровь у человека сворачивается плохо, однако если вдруг происходит кровоизлияние, то она плохо останавливается. А если ковид протекает стандартно, то стенка сосудов истончается, а это значит, что для её повреждения хватит лишь небольшого колебания давления. Влияют на сосуды и препараты, которые прописывают при COVID-19.

Если говорить о частоте случаев с потерей зрения после ковида, то сейчас, по словам врача, они стали встречаться довольно часто. Практически каждую неделю с такой патологией обращаются за помощью около десяти пациентов.

Лечат случаи снижения зрения так же, как инфаркт и инсульт. Прибегают и к хирургическим процедурам. При этом специалист подчеркнула, что чем раньше человек обратится к врачу, тем лучше.

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