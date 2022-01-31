Почему из-за COVID-19 люди теряют зрение: объясняет врач

Почему из-за COVID-19 люди теряют зрение: объясняет врачНа самом деле внутри глаза может произойти инфаркт или инсульт
Как отмечает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова, в глазу есть множество сосудов. По этой причине внутри глаза может произойти нечто вроде инфаркта или инсульта. Тогда человек и ощущает, что его зрение ухудшилось. Кроме того, при ковиде это могут усугубить и другие заболевания вроде диабета, гипертонии, атеросклероза, так как при них повреждается сосудистая плёнка.
Бывает и такое, что всего за несколько часов зрение сильно падает. Зависит это от того, что именно было повреждено. Если магистральные стволы, то человек может ослепнуть за пару часов. Если же повреждена лишь веточка, то потеря зрения будет частичной: предметы станут нечёткими или же появится тёмное пятно в поле зрения.
При коронавирусной инфекции нередко возникает дефект внутрисосудистого свёртывания. Это означает, что кровь у человека сворачивается плохо, однако если вдруг происходит кровоизлияние, то она плохо останавливается. А если ковид протекает стандартно, то стенка сосудов истончается, а это значит, что для её повреждения хватит лишь небольшого колебания давления. Влияют на сосуды и препараты, которые прописывают при COVID-19.
Если говорить о частоте случаев с потерей зрения после ковида, то сейчас, по словам врача, они стали встречаться довольно часто. Практически каждую неделю с такой патологией обращаются за помощью около десяти пациентов.
Лечат случаи снижения зрения так же, как инфаркт и инсульт. Прибегают и к хирургическим процедурам. При этом специалист подчеркнула, что чем раньше человек обратится к врачу, тем лучше.
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