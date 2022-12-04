Фитнес и здоровье
17:25, 04 декабря 2022
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Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступ

Объясняют специалисты

Так называемые биологические часы представляют собой примерно 20 тысяч нейронов, расположенных в гипоталамусе. Эта часть мозга контролирует дыхание и кровяное давление. Причём такие внутренние часы есть и у людей, и у птиц, и у рептилий, и у других животных. И правильная работа их очень важна для организма.

Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступ

Фото: Sleep Outfitters

Циркадные ритмы, то есть биологические часы, играют важную роль в поддержании здоровья и благополучия человека. Эти часы ответственны за физические, интеллектуальные, поведенческие изменения тела в течение всех 24 часов. Причём эти изменения происходят в ответ на пищу и на свет.

По этой причине больше сердечных приступов и инсультов случается по утрам. И по этой же причине считается, что работа по ночам вредит здоровью.

Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступ

Биологические часы помогают регулировать циклы сна и бодрствования в течение дня. Это происходит при помощи синхронизации эндокринной системы организма с циклами темноты и света. В результате определённые гормоны производятся в определённое время суток. Если этот процесс нарушается, то нарушается и работа всего организма.

В настоящее время проводятся исследования, связанные с влиянием употребления пищи в определённое время или ограниченного по времени приёма пищи на ожирение и метаболические болезни. Кроме того, с нарушением циркадных ритмов могут быть связаны депрессия и другие расстройства настроения.

Для того чтобы избежать проблем с циркадными ритмами, нужно регулярно бывать на солнце, оставаться активным в течение всего дня, употреблять меньше кофеина и ограничивать воздействие искусственного света перед сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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