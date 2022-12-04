Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступ

Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступОбъясняют специалисты
Так называемые биологические часы представляют собой примерно 20 тысяч нейронов, расположенных в гипоталамусе. Эта часть мозга контролирует дыхание и кровяное давление. Причём такие внутренние часы есть и у людей, и у птиц, и у рептилий, и у других животных. И правильная работа их очень важна для организма.
Фото: Sleep Outfitters
Циркадные ритмы, то есть биологические часы, играют важную роль в поддержании здоровья и благополучия человека. Эти часы ответственны за физические, интеллектуальные, поведенческие изменения тела в течение всех 24 часов. Причём эти изменения происходят в ответ на пищу и на свет.
По этой причине больше сердечных приступов и инсультов случается по утрам. И по этой же причине считается, что работа по ночам вредит здоровью.
Биологические часы помогают регулировать циклы сна и бодрствования в течение дня. Это происходит при помощи синхронизации эндокринной системы организма с циклами темноты и света. В результате определённые гормоны производятся в определённое время суток. Если этот процесс нарушается, то нарушается и работа всего организма.
В настоящее время проводятся исследования, связанные с влиянием употребления пищи в определённое время или ограниченного по времени приёма пищи на ожирение и метаболические болезни. Кроме того, с нарушением циркадных ритмов могут быть связаны депрессия и другие расстройства настроения.
Для того чтобы избежать проблем с циркадными ритмами, нужно регулярно бывать на солнце, оставаться активным в течение всего дня, употреблять меньше кофеина и ограничивать воздействие искусственного света перед сном.
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