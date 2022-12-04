Почему из-за нарушения внутренних "биологических часов" может возникнуть сердечный приступ

Биологические часы помогают регулировать циклы сна и бодрствования в течение дня. Это происходит при помощи синхронизации эндокринной системы организма с циклами темноты и света. В результате определённые гормоны производятся в определённое время суток. Если этот процесс нарушается, то нарушается и работа всего организма.

В настоящее время проводятся исследования, связанные с влиянием употребления пищи в определённое время или ограниченного по времени приёма пищи на ожирение и метаболические болезни. Кроме того, с нарушением циркадных ритмов могут быть связаны депрессия и другие расстройства настроения.

Для того чтобы избежать проблем с циркадными ритмами, нужно регулярно бывать на солнце, оставаться активным в течение всего дня, употреблять меньше кофеина и ограничивать воздействие искусственного света перед сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.