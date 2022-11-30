Почему из-за работы по ночам у вас больше шансов заболеть раком, диабетом, приобрести болезни сердца

Дело в том, что практически все процессы в организме направлены на то, чтобы предвосхищать изменения, связанные с циклами сна и бодрствования. Поэтому когнитивные способности, сила мышц, иммунитет имеют более высокие показатели в течение дня, а не ночью.

Почти в каждой клетке организма есть так называемые циркадные часы. Важна при этом синхронизация этих часов со светом, поступающим из окружающей среды. Если же, например, человек ест по ночам, то этот процесс нарушается. В результате он набирает вес, становится сильнее подвержен развитию диабета второго типа, нарушению иммунного ответа, повышению кровяного давления.

Нарушение циркадных ритмов негативно влияет на способность организма запасать и использовать питательные вещества в течение определённого периода. Также при нарушениях циркадных ритмов страдает нервная система, отвечающая за дыхание, поддержание сердцебиения и другие важные процессы. Ослабляет работа по сменам и иммунную систему.

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