Почему кофе на самом деле не даёт дополнительную энергию

Аденозин - это вещество, которое является частью системы, регулирующей цикл сна и бодрствования. Когда мы занимаемся какими-нибудь делами, то уровень аденозина повышается. Связано это с тем, что он в качестве побочного продукта высвобождается при использовании энергии.

В итоге аденозин начинает действовать таким образом, что заставляет человека ощущать сонливость и усталость.

При сонливости с утра кофеин и правда может помочь. Но лишь на некоторое время. Он работает так, что мешает правильно функционировать аденозину и предотвращает возникновение чувства сонливости.