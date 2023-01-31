Почему кофе на самом деле не даёт дополнительную энергию

Почему кофе на самом деле не даёт дополнительную энергиюЗа бодрость вы расплачиваетесь кое-чем другим
В кофе основным стимулятором является кофеин. И работает он таким образом, что меняет способ взаимодействия клеток нашего мозга с аденозином.
Фото: Center for Science in the Public Interest
Аденозин - это вещество, которое является частью системы, регулирующей цикл сна и бодрствования. Когда мы занимаемся какими-нибудь делами, то уровень аденозина повышается. Связано это с тем, что он в качестве побочного продукта высвобождается при использовании энергии.
В итоге аденозин начинает действовать таким образом, что заставляет человека ощущать сонливость и усталость.
При сонливости с утра кофеин и правда может помочь. Но лишь на некоторое время. Он работает так, что мешает правильно функционировать аденозину и предотвращает возникновение чувства сонливости.
Medical Xpress
В итоге, когда кофеин расщепляется, человек вновь начинает чувствовать себя сонным и усталым. И единственный способ избавиться от такой усталости - это поспать.
Также кофеин может повышать уровень кортизола в организме, то есть гормона стресса. В результате вы тоже будете себя чувствовать бодрее.
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