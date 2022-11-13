Почему колени человека так легко повредить

15:23, 13 ноября 2022
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Почему колени человека так легко повредитьВсё дело в особенностях его строения
Коленный сустав устроен не так, как, например, тазобедренный. Поэтому колени повредить гораздо проще, чем бёдра.
Нижняя часть тазобедренной кости расположена поверх голени, а сам сустав скрепляется мышцами и связками, которые легко разорвать и растянуть.
Кроме того, коленный сустав является не только менее структурно стабильным, но и более ограниченным в движении. Перемещаться этот сустав может лишь назад и вперёд. В тот момент, когда колено уже не находится перпендикулярно стопе, его стабильность зависит уже от мышц и связок, которые легко могут быть травмированы.
Источник фото:Getty Images
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: