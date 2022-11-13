Фитнес и здоровье
15:23, 13 ноября 2022
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Почему колени человека так легко повредить

Всё дело в особенностях его строения

Коленный сустав устроен не так, как, например, тазобедренный. Поэтому колени повредить гораздо проще, чем бёдра.

Почему колени человека так легко повредить

Нижняя часть тазобедренной кости расположена поверх голени, а сам сустав скрепляется мышцами и связками, которые легко разорвать и растянуть.

Почему колени человека так легко повредить

Кроме того, коленный сустав является не только менее структурно стабильным, но и более ограниченным в движении. Перемещаться этот сустав может лишь назад и вперёд. В тот момент, когда колено уже не находится перпендикулярно стопе, его стабильность зависит уже от мышц и связок, которые легко могут быть травмированы.

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