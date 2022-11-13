Почему колени человека так легко повредить

Кроме того, коленный сустав является не только менее структурно стабильным, но и более ограниченным в движении. Перемещаться этот сустав может лишь назад и вперёд. В тот момент, когда колено уже не находится перпендикулярно стопе, его стабильность зависит уже от мышц и связок, которые легко могут быть травмированы.