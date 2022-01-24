Почему коронавирус опаснее для сердца, чем вакцинация

Как отмечают эксперты, здоровье сердечно-сосудистой системы изначально играло главную роль в COVID-19. Другими словами, у очень многих пациентов с этим диагнозом есть признаки повреждения сердца. Более того, многие из них после выздоровления имеют повреждение сердца и сосудов, на избавление от которого требуется длительное время.

Сейчас идут споры по поводу влияния вакцинации от COVID-19 на здоровье сердечно-сосудистой системы. Связывают также прививки от коронавируса с развитием миокардита. Однако имеет ли всё это достаточные основания для опасений?

Прежде всего, что же представляет собой миокардит? Это, по словам экспертов, воспаление сердечной мышцы, которое чаще всего вызвано вирусом. Возникнуть оно может из-за гриппа, герпеса, вируса Коксаки, гепатита. Также бывает, что развивается болезнь из-за различных бактерий, грибков, токсинов, химиотерапии, аутоиммунных заболеваний.

До появления COVID-19 миокардит встречался у 1-10 человек из 100 тысяч человек в год. Причём чаще всего - у мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Что же касается коронавируса, то после заражения им вероятность развития миокардита становится гораздо выше. Встречается заболевание уже у 146 человек из 100 тысяч, причём выше всего риск у пожилых (возраст 50+) и детей (до 16 лет). Также взрослые, у которых миокардит возник из-за ковида, имеют более высокий риск летального исхода.