Почему ковид опаснее для ребёнка, чем грипп: отвечают учёные

В рамках научной работы специалисты провели анализ о детях, которые находились в 66 отделениях интенсивной терапии в Соединённых Штатах.

Выяснилось, что за период с апреля 2020 года по июнь 2021 года число госпитализаций детей с коронавирусом или мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) составило 1959, а с гриппом за апрель 2018 года - март 2020 года - 1561. При этом у пациентов с MIS-C либо ковидом был выше риск умереть от болезни.

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