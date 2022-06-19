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Почему ковид опаснее для ребёнка, чем грипп: отвечают учёные

Дело в особенностях болезни
Анализ данных о тяжелобольных детях, проведённый в США, показал, что случаи госпитализации детей с коронавирусом или мультисистемным воспалительным синдромом были серьёзнее, чем случаи, связанные с гриппом. Об этом рассказала группа исследователей под руководством доктора Стивена Шейна.
Почему ковид опаснее для ребёнка, чем грипп: отвечают учёные

Эксперты в ходе исследования, проведённого под руководством доктора Стивена Шейна, обнаружили, что при госпитализации с ковидом либо мультисистемным воспалительным синдромом дети проводили в больнице дольше времени и чаще нуждались в искусственной вентиляции лёгких, чем те, кто попал в клинику с гриппом. Все полученные экспертами результаты были опубликованы в издании JAMA Network Open.

Почему ковид опаснее для ребёнка, чем грипп: отвечают учёные

В рамках научной работы специалисты провели анализ о детях, которые находились в 66 отделениях интенсивной терапии в Соединённых Штатах.

Выяснилось, что за период с апреля 2020 года по июнь 2021 года число госпитализаций детей с коронавирусом или мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) составило 1959, а с гриппом за апрель 2018 года - март 2020 года - 1561. При этом у пациентов с MIS-C либо ковидом был выше риск умереть от болезни.

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