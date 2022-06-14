Почему лучше отказаться от энергетиков: пять преимуществ для здоровья

В энергетических напитках нередко можно встретить большое количество сахара, кофеина, а также витамины группы B. Часто добавляют в подобные напитки витамин В12, так как он участвует в процессах энергетического обмена.

Что же будет с вашим здоровьем, если вы решите отказаться от энергетиков?

Вы будете лучше спать. В большинстве банок объёмом около 473 мл (16 унций) содержится 150 миллиграммов кофеина, но некоторые компании добавляют в такие банки по 300 миллиграммов. Рекомендуемая норма кофеина в сутки при этом составляет менее 300 миллиграммов, а при беременности - 200 миллиграммов. Кроме того, исследование 2013 года показало, что если употреблять кофеин за шесть часов до отхода ко сну, то это приведёт к нарушениям сна и бессоннице.