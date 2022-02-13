Почему лук нужно есть регулярно: четыре полезных для здоровья вещества

Простагландины. Они помогают ускорить коронарное кровообращение, а также уменьшают вязкость крови.

Пищевые волокна. Подобные вещества ускоряют обмен веществ, улучшают работу кишечника, а при взаимодействии с некоторыми жирными кислотами в пище снижают усвоение липидов.

Из других полезных веществ в луке - витамин С, калий, кальций, цинк и пр. В целом же этот овощ позволяет улучшить работу иммунной системы, поддерживает в норме такие вещества, как глюкоза, липиды, помогает следить за давлением, играет значительную роль в антиоксидации.

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