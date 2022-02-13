Почему лук нужно есть регулярно: четыре полезных для здоровья вещества

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Почему лук нужно есть регулярно: четыре полезных для здоровья веществаО них пишет WeChat
Не все любят лук. Отчасти из-за особенностей чистки этого продукта. Но на самом деле он содержит четыре крайне полезных для организма человека вещества. О них - в статье.
По словам автора, многие специалисты-диетологи советуют добавлять в повседневные блюда лук. Более того, этот продукт эксперты даже называют королём овощей. Ниже - четыре полезных вещества, которыми богат лук.
- Кверцетин. Он позволяет снизить уровень холестерина в крови, препятствует развитию тромбоза и повышает эластичность сосудов. Также это вещество положительно влияет на кости, укрепляя их.
- Сульфиды. Такие вещества подавляют синтез холестерина в организме. Кроме того, они расширяют сосуды.
- Простагландины. Они помогают ускорить коронарное кровообращение, а также уменьшают вязкость крови.
- Пищевые волокна. Подобные вещества ускоряют обмен веществ, улучшают работу кишечника, а при взаимодействии с некоторыми жирными кислотами в пище снижают усвоение липидов.
Из других полезных веществ в луке - витамин С, калий, кальций, цинк и пр. В целом же этот овощ позволяет улучшить работу иммунной системы, поддерживает в норме такие вещества, как глюкоза, липиды, помогает следить за давлением, играет значительную роль в антиоксидации.
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Источник: ИноСМИ