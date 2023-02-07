Почему люди боятся больших объектов: объясняет психолог

Мегалофобия представляет собой патологическую боязнь больших вещей. Даже просто при виде большого объекта человек с мегалофобией ощущает сильную тревогу и, возможно, даже панику, которая не соответствует степени опасности, в которой он находится.

В тяжёлых случаях спровоцировать приступы паники и тревоги могут даже образы больших вещей или мысли о них. Но всё это будет варьироваться от человека к человеку, потому что каждый по-своему понимает слово «большой».

Для постановки официального диагноза такая фобия у человека должна присутствовать в течение шести или более месяцев.