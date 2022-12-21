Почему люди чувствуют себя одинокими в Рождество? Ответ науки

Почему люди чувствуют себя одинокими в Рождество? Ответ наукиНекоторые ощущают во время праздников одиночество особенно остро
Считается, что Рождество - время встреч и общения с семьёй, друзьями. Но результаты опроса, проведённого в 2018 году, показали, что в период Рождества 17 % жителей Великобритании чувствовали себя одинокими. С чем же связано такое ощущение?
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Вообще одиночество - это субъективная эмоция. Рождество с ожиданием подарков может быть временем, когда мы сосредотачиваем внимание на своих отношениях с другими людьми. Это может привести к ощущению собственной «неправильности», если ожидания от праздника не совпадут с реальностью.
Одиночество может испытывать любой человек в любом возрасте. Если ничего с этим не делать, то оно может привести к проблемам со здоровьем: к тревоге, депрессии. Кроме того, исследования показывают, что одиночество может быть связано с болезнями сердца.
Ряд исследований показывает, что люди в возрасте от 18 до 25 лет примерно так же, если не в большей степени, одиноки, как и пожилые. Во многих обществах одиночество представляет собой U-образную кривую с высокими показателями в подростковом возрасте и повторным подъёмом в старости.
В ходе одного исследования стало известно, что люди, которые относят себя в сексуальным меньшинствам, сообщают о более высоком уровне одиночества, чем гетеросексуалы.
Также с одиночеством сталкиваются многие беженцы и мигранты. К чувству одиночества может привести и работа по уходу за кем-либо.
Тем не менее это вполне нормально - время от времени ощущать себя одиноким, даже на Рождество.