Почему люди чувствуют себя одинокими в Рождество? Ответ науки

Ряд исследований показывает, что люди в возрасте от 18 до 25 лет примерно так же, если не в большей степени, одиноки, как и пожилые. Во многих обществах одиночество представляет собой U-образную кривую с высокими показателями в подростковом возрасте и повторным подъёмом в старости.

В ходе одного исследования стало известно, что люди, которые относят себя в сексуальным меньшинствам, сообщают о более высоком уровне одиночества, чем гетеросексуалы.

Также с одиночеством сталкиваются многие беженцы и мигранты. К чувству одиночества может привести и работа по уходу за кем-либо.

Тем не менее это вполне нормально - время от времени ощущать себя одиноким, даже на Рождество.