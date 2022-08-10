Почему люди, которые хвастаются, так сильно раздражают

Эксперты из Университета Северной Каролины и Гарвардской школы бизнеса провели исследование, чтобы выяснить, почему «скромные хвастуны» могут так раздражать. Статья с результатами этого исследования была опубликована в 2018 году.

Всего учёные определили две разновидности скромных хвастунов. Также они выяснили, что сильнее всего людей бесят хвастливые жалобы. Это, например, когда человек говорит что-то типа «У меня совсем нет времени на себя, потому что друзья постоянно хотят меня видеть».