Почему люди могут вернуться к полноценной жизни после травмы головы: всё дело в особенностях мозга

Почему люди могут вернуться к полноценной жизни после травмы головы: всё дело в особенностях мозгаПример такого человека - актриса Эмилия Кларк
Особенность мозга, благодаря которой он способен восстанавливаться после травм, заключается в том, что он очень пластичен. Другими словами, он может изменять свою форму и даже реконструировать себя.
В целом мозг может очень быстро адаптироваться к происходящему и изменяться. Изменения в нём происходят постоянно - даже сейчас, когда вы читаете статью, поскольку в этот момент в вашем мозге формируются воспоминания. В процессе эволюции череп человека стал очень толстым, и это дало возможность максимально снизить риск появления травмы головы.
Наш мозг продолжает развиваться всю жизнь. При этом он сам по себе мощнее, чем любой суперкомпьютер в мире.
При некоторых заболеваниях (например, при аневризме) подача кислорода в мозг может быть на какое-то время остановлена. Иногда часть мозга врачи удаляют во время операции или же этот участок сам отмирает из-за недостатка кислорода.
Но как в целом мозг способен восстанавливаться после травмы?
В мозге человека находятся примерно 100 миллиардов нейронов и более одного триллиона связей между нейронами (то есть синапсов). Для того чтобы хранить и извлекать информацию, они постоянно изменяются. Когда возникает черепно-мозговая травма, мозг человека тоже перестраивается, но сильнее. Повреждённая часть при этом обычно оказывается нетронутой (то есть через неё не проходят синапсы).
Существует ещё один процесс, связанный с пластичностью мозга. Это нейрогенез. Он представляет собой создание новых клеток мозга в специальных «карманах» в мозгу. Причём рождаются эти новые клетки там на протяжении всей жизни. Наука утверждает, что после травм головы эти нервные стволовые клетки могут переходить на повреждённый участок и образовывать там новые нейроны.
По словам Эмилии Кларк, не все люди могут восстановиться полностью после черепно-мозговой травмы. Многие из-за этого приобретают инвалидность на всю жизнь. К тому же на процесс реабилитации влияют разные факторы: образ жизни, генетика, история жизни, расположение и степень травмы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.