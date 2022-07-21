Почему люди могут вернуться к полноценной жизни после травмы головы: всё дело в особенностях мозга

Особенность мозга, благодаря которой он способен восстанавливаться после травм, заключается в том, что он очень пластичен. Другими словами, он может изменять свою форму и даже реконструировать себя.

В целом мозг может очень быстро адаптироваться к происходящему и изменяться. Изменения в нём происходят постоянно - даже сейчас, когда вы читаете статью, поскольку в этот момент в вашем мозге формируются воспоминания. В процессе эволюции череп человека стал очень толстым, и это дало возможность максимально снизить риск появления травмы головы.

Наш мозг продолжает развиваться всю жизнь. При этом он сам по себе мощнее, чем любой суперкомпьютер в мире.

При некоторых заболеваниях (например, при аневризме) подача кислорода в мозг может быть на какое-то время остановлена. Иногда часть мозга врачи удаляют во время операции или же этот участок сам отмирает из-за недостатка кислорода.