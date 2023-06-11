Почему люди ревнуют: объяснил психолог

Один из примеров ревности - это когда вам кажется, что ваш партнёр якобы с кем-то флиртует. Проявляться подобное может и при дружбе с человеком.

Если вы сильно ревнуете своего партнёра к кому-то или вам хочется проверить его на верность, это может говорить о вашей низкой самооценке или о тревожном типе привязанности у вас (то есть когда человек чувствует себя неуверенно, находясь в отношениях). Также ряд исследований показал, что вы, скорее всего, будете завидовать потенциальным соперникам, обладающим качествами, которыми вы больше всего восхищаетесь или которые хотите иметь.