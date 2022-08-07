Почему люди видят сны: отвечают учёные

Почему люди видят сны: отвечают учёныеНа самом деле всё сложнее, чем кажется
Профессор психологии из Университета Суонси Марк Блэгроув отмечает, что на сегодня специалисты знают сам механизм сновидений. К примеру, у человека больше шансов увидеть сон во время этапа быстрого сна, чем в период медленного сна. Также существуют доказательства существования особой зоны в мозге, которая запускает и «отключает» сны. Однако учёные всё ещё не понимают, почему именно люди видят сны.
Одно из возможных объяснений, по словам профессора, заключается в том, что никакой функции у снов нет. А появляются они в качестве побочного продукта естественных процессов, происходящих в мозге, пока человек спит.
Но есть и другие объяснения. К примеру, одна из теорий, которая объясняет, почему нам снятся кошмары, предполагает, что мы специально создаём различные угрозы, чтобы попрактиковаться в преодолении препятствий. Другая теория утверждает, что человек просто симулирует собственный социальный мир во сне.
Самой же известной теорией, связанной со сновидениями, считается следующая. Согласно этому предположению, во время сна человек объединяет воспоминания и превращает недавние воспоминания в долговременные. Это было доказано в результате одного исследования: люди, которые спали, лучше запоминали различные истории, чем те, кто бодрствовал.
Исходя из этого, получается, что сны - это или часть процесса систематизации воспоминаний, или подобный продукт этого процесса.
Также известно, что люди постоянно мыслят и говорят метафорически. Все эти метафоры и находят воплощение в снах, считает психолог Блэгроув.
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