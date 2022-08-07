Почему люди видят сны: отвечают учёные

Профессор психологии из Университета Суонси Марк Блэгроув отмечает, что на сегодня специалисты знают сам механизм сновидений. К примеру, у человека больше шансов увидеть сон во время этапа быстрого сна, чем в период медленного сна. Также существуют доказательства существования особой зоны в мозге, которая запускает и «отключает» сны. Однако учёные всё ещё не понимают, почему именно люди видят сны.

Одно из возможных объяснений, по словам профессора, заключается в том, что никакой функции у снов нет. А появляются они в качестве побочного продукта естественных процессов, происходящих в мозге, пока человек спит.

Но есть и другие объяснения. К примеру, одна из теорий, которая объясняет, почему нам снятся кошмары, предполагает, что мы специально создаём различные угрозы, чтобы попрактиковаться в преодолении препятствий. Другая теория утверждает, что человек просто симулирует собственный социальный мир во сне.