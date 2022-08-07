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Почему люди видят сны: отвечают учёные

На самом деле всё сложнее, чем кажется
В киноадаптации «Песочного человека» Нила Геймана сны и кошмары человека считаются замыслом Морфея, который правит миром снов. Но учёные всё ещё точно не могут объяснить, как сны возникают и что они вообще означают.
Почему люди видят сны: отвечают учёные

Профессор психологии из Университета Суонси Марк Блэгроув отмечает, что на сегодня специалисты знают сам механизм сновидений. К примеру, у человека больше шансов увидеть сон во время этапа быстрого сна, чем в период медленного сна. Также существуют доказательства существования особой зоны в мозге, которая запускает и «отключает» сны. Однако учёные всё ещё не понимают, почему именно люди видят сны.

Одно из возможных объяснений, по словам профессора, заключается в том, что никакой функции у снов нет. А появляются они в качестве побочного продукта естественных процессов, происходящих в мозге, пока человек спит.

Но есть и другие объяснения. К примеру, одна из теорий, которая объясняет, почему нам снятся кошмары, предполагает, что мы специально создаём различные угрозы, чтобы попрактиковаться в преодолении препятствий. Другая теория утверждает, что человек просто симулирует собственный социальный мир во сне.

Почему люди видят сны: отвечают учёные

Самой же известной теорией, связанной со сновидениями, считается следующая. Согласно этому предположению, во время сна человек объединяет воспоминания и превращает недавние воспоминания в долговременные. Это было доказано в результате одного исследования: люди, которые спали, лучше запоминали различные истории, чем те, кто бодрствовал.

Исходя из этого, получается, что сны - это или часть процесса систематизации воспоминаний, или подобный продукт этого процесса.

Также известно, что люди постоянно мыслят и говорят метафорически. Все эти метафоры и находят воплощение в снах, считает психолог Блэгроув.

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