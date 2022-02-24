Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного раза

В ходе исследования оказалось, что одноразовые респираторные маски могут быть эффективными либо после одного распыления на них дезинфицирующего средства, либо после непрерывного распыления на них этого средства в течение четырёх часов. В остальных случаях их степень защиты снижается, причём иногда они и вовсе перестают защищать человека. Например, при воздействии на них паров алкоголя - высокой концентрации.

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