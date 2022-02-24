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Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного раза

Объясняют австралийские учёные
Недавнее исследование показало, что при частом использовании средств на основе спирта для дезинфекции маски её эффективность снижается. Подробнее об этом - в статье.
Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного раза

Маски всё ещё остаются аксессуаром, который приходится носить ежедневно. Поэтому у некоторых людей может возникнуть желание продлить срок их службы при помощи дезинфекции - распыления на них специальных средств на спиртовой основе. Однако результаты исследования, проведённого национальным научным агентством Австралии CSIRO, говорят о том, что такой подход может лишь снизить уровень защиты маски.

Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного раза

В ходе исследования оказалось, что одноразовые респираторные маски могут быть эффективными либо после одного распыления на них дезинфицирующего средства, либо после непрерывного распыления на них этого средства в течение четырёх часов. В остальных случаях их степень защиты снижается, причём иногда они и вовсе перестают защищать человека. Например, при воздействии на них паров алкоголя - высокой концентрации.

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Источник: Medical Xpress
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