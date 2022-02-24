Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного раза

Почему маски нельзя опрыскивать дезинфицирующими средствами более одного разаОбъясняют австралийские учёные
Маски всё ещё остаются аксессуаром, который приходится носить ежедневно. Поэтому у некоторых людей может возникнуть желание продлить срок их службы при помощи дезинфекции - распыления на них специальных средств на спиртовой основе. Однако результаты исследования, проведённого национальным научным агентством Австралии CSIRO, говорят о том, что такой подход может лишь снизить уровень защиты маски.
В ходе исследования оказалось, что одноразовые респираторные маски могут быть эффективными либо после одного распыления на них дезинфицирующего средства, либо после непрерывного распыления на них этого средства в течение четырёх часов. В остальных случаях их степень защиты снижается, причём иногда они и вовсе перестают защищать человека. Например, при воздействии на них паров алкоголя - высокой концентрации.
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