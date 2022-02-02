Почему мужчинам нельзя пить, если они хотят завести детей

В ходе исследования выяснилось, что потомство мышей от отцов, которые подверглись воздействию алкоголя, имело проблемы, связанные с плацентой. Среди них - задержка развития плода, увеличение плаценты, снижение плацентарной функции. По словам специалистов, плацента обеспечивает плод необходимыми питательными веществами.

При этом учёные отмечают, что подобные изменения часто происходили у потомства мужского пола, но зависело это и от генетических особенностей матери. Что же касается детёнышей женского пола, то у них такие нарушения встречались намного реже.

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