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Почему мужчинам нельзя пить, если они хотят завести детей

Выяснили американские учёные
Согласно результатам нового исследования Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук, пристрастие будущих отцов к алкоголю может негативно повлиять на развитие плода. Подробнее - в материале.
Почему мужчинам нельзя пить, если они хотят завести детей

Недавнее исследование команды учёных Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук под руководством доктора Майкл Голдинг обнаружило связь между употреблением мужчинами алкоголя и развитием их будущего ребёнка. Оказалось, что спиртное может негативно сказаться на состоянии плода и его развитии. Результаты исследования были опубликованы в журнале FASEB.

Почему мужчинам нельзя пить, если они хотят завести детей

В ходе исследования выяснилось, что потомство мышей от отцов, которые подверглись воздействию алкоголя, имело проблемы, связанные с плацентой. Среди них - задержка развития плода, увеличение плаценты, снижение плацентарной функции. По словам специалистов, плацента обеспечивает плод необходимыми питательными веществами.

При этом учёные отмечают, что подобные изменения часто происходили у потомства мужского пола, но зависело это и от генетических особенностей матери. Что же касается детёнышей женского пола, то у них такие нарушения встречались намного реже.

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Источник: Medical Xpress
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