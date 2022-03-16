Почему мужчины обычно переоценивают свои интеллектуальные способности, а женщины - наоборот

Почему мужчины обычно переоценивают свои интеллектуальные способности, а женщины - наоборотОбъясняют австралийские учёные
Эксперты из Университета Гриффита (Австралия) изучили в ходе недавнего исследования, как женщины и мужчины оценивают свой интеллект. Оценены учёными были и показатели общей самооценки, «мужских» и «женских» черт личности.
В результате оказалось, что причиной переоценки IQ был чаще всего биологический пол. На втором месте оказался психологический пол. Вообще рождение мужчиной и наличие «мужских» черт (у женщин и у мужчин) было связано с переоценкой собственного интеллекта. Эти выводы подтверждают данные и других исследований. Вообще один из психологов - Адриан Фернхэм - назвал подобный эффект мужской гордыней, проблемой женского смирения.
Специалисты в области психологии интеллекта утверждают, что между мужчинами и женщинами в плане IQ разницы нет. Однако исторически сложилось так, что долгое время женщины считались в интеллектуальном плане хуже мужчин.
Несмотря на то что сейчас время другое и мало кто уже скажет, что женщины глупее мужчин, некоторые факторы всё равно могут повлиять на самооценку женщин и мужчин. К примеру, ожидания родителей.
Австралийские учёные из Университета Гриффита в ходе недавнего исследования попросили участников оценить собственный IQ после получения информации о том, как оценивается интеллект. Испытуемым сказали, что в среднем человек набирает 100 баллов, а 66 процентов людей получают от 85 до 115 баллов. После оценки своего интеллекта добровольцам нужно было пройти тест на IQ. Помимо этого, они заполняли шкалу общей самооценки и анкету Bem Sex-Role Inventory (при помощи этой анкеты измеряют «мужские» и «женские» черты личности).
Реальный показатель IQ в среднем был равен 107,55 баллам. При сравнении фактического IQ с оценкой своего интеллекта мужчинами и женщинами прослеживалась одна закономерность. В целом чаще всего женщины недооценивали свои способности, а мужчины - переоценивали.
Также выяснилось, что мужчины оценивали свой интеллект выше, чем женщины. При этом мужчины, имеющие высокие показатели мужественности, также давали более высокую оценку своему IQ. Наконец, у женщин по сравнению с мужчинами была более низкая общая самооценка.
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