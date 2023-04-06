Фитнес и здоровье
19:32, 06 апреля 2023
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Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодно

Есть три причины

В организме человека, когда наступает сезон холодов, тоже происходят изменения. В частности, меняются три вещи.

Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодно

Фото: The Spruce Eats

Когда на улице становится всё холоднее, организм начинает перестраиваться. Вот что конкретно происходит.

  1. Тело сохраняет тепло. И всю накопленную энергию организм направляет во внутренние органы, чтобы те могли поддерживать необходимую температуру и нормально работать. Дополнительную же энергию тело будет пытаться получить за счёт калорий от еды.
Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодно

Shutterstock

  1. Во время приёма пищи тело согревается. На усвоение и метаболизм питательных веществ требуется энергия. В итоге температура тела человека повышается, и этот процесс называется диетическим термогенезом. Но количество энергии, которое для этого используется, довольно скромное.

  2. У некоторых снижается уровень серотонина. Частично это объясняется тем, что скорость выработки этого вещества связана с солнечным светом, а зимой его меньше. Ещё серотонин связан регулированием настроения, аппетита, сна.

Кроме того, научные исследования показывают, что наш мозг распознаёт холодную погоду и в итоге ищет тёплую пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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