Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодно

Во время приёма пищи тело согревается. На усвоение и метаболизм питательных веществ требуется энергия. В итоге температура тела человека повышается, и этот процесс называется диетическим термогенезом. Но количество энергии, которое для этого используется, довольно скромное. У некоторых снижается уровень серотонина. Частично это объясняется тем, что скорость выработки этого вещества связана с солнечным светом, а зимой его меньше. Ещё серотонин связан регулированием настроения, аппетита, сна.

Кроме того, научные исследования показывают, что наш мозг распознаёт холодную погоду и в итоге ищет тёплую пищу.

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