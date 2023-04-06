Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодно

Почему мы чувствуем себя более голодными, когда на улице холодноЕсть три причины
В организме человека, когда наступает сезон холодов, тоже происходят изменения. В частности, меняются три вещи.
Фото: The Spruce Eats
Когда на улице становится всё холоднее, организм начинает перестраиваться. Вот что конкретно происходит.
- Тело сохраняет тепло. И всю накопленную энергию организм направляет во внутренние органы, чтобы те могли поддерживать необходимую температуру и нормально работать. Дополнительную же энергию тело будет пытаться получить за счёт калорий от еды.
Во время приёма пищи тело согревается. На усвоение и метаболизм питательных веществ требуется энергия. В итоге температура тела человека повышается, и этот процесс называется диетическим термогенезом. Но количество энергии, которое для этого используется, довольно скромное.
У некоторых снижается уровень серотонина. Частично это объясняется тем, что скорость выработки этого вещества связана с солнечным светом, а зимой его меньше. Ещё серотонин связан регулированием настроения, аппетита, сна.
Кроме того, научные исследования показывают, что наш мозг распознаёт холодную погоду и в итоге ищет тёплую пищу.
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