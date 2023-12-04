Почему мы ощущаем ком в горле, когда готовы заплакать

Одна из главных причин возникновения комка в горле - активация системы реакции организма на стресс. Другими словами, реакции «бей или беги».

Когда нас наполняют эмоции, срабатывает наша симпатическая нервная система. Это приводит к выбросу гормонов стресса: таких как адреналин. Из-за этих гормонов может возникать в том числе напряжение мышц по всему телу, включая горло.

После активации системы реакции тела на стресс возникает большая потребность в кислороде. Стремясь получить больше кислорода, нервная система посылает сигналы голосовой щели (отверстию в горле, которое помогает воздуху поступать в лёгкие) оставаться открытой как можно дольше. Человек в этом случае может почувствовать только мышечное напряжение, связанное с тем, что тело пытается удержать голосовую щель открытой, даже когда вы глотаете. Это и создаёт ощущение комка в горле.

Кроме того, напряжение мышц горла может произойти из-за подготовки организма к плачу или выражению сильных эмоций.

Если «комок в горле» доставляет вам дискомфорт, следуйте нескольким рекомендациям. Сначала сделайте медленные и глубокие вдохи, затем попробуйте техники релаксации. Также помочь может разговор с близким другом или с родственником, использование различных методов управления стрессом (полноценный сон, регулярные физические упражнения).