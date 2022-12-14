Почему мы откладываем дела на потом и чем это полезно

В ходе одного исследования студентам предложили выбрать: получить 150 долларов прямо сейчас или 200 долларов через полгода. Очень многие выбрали 150 долларов. Это говорит о том, что наши предпочтения в отношении вещей могут зависеть от времени. Другими словами, мы склонны выбирать меньше, но сегодня, чем большую прибыль, но завтра.

Тем не менее некоторые из нас более предвзято воспринимают прошлое или будущее.

Ещё одно когнитивное искажение, которое может влиять на прокрастинацию, - это статус-кво. Это значит, что наш мозг ленив и пытается всеми силами избежать мыслительной нагрузки. Поэтому мы скорее будем сохранять расслабленность прямо сейчас, чем заниматься чем-то новым и более утомительным. Но если вы открытый человек и интересуетесь всем новым, то вы можете быть меньше подвержены данному искажению.

Научные исследования также показывают, что прокрастинация может помочь человеку справиться со сложными эмоциями. В конечном итоге человек начнёт работать лучше. Кроме того, нужно уметь прощать себя за прокрастинацию, так как чувство виды и стыд повышают вероятность, что в будущем вы вновь станете откладывать всё на потом.