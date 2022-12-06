Почему мы склонны судить о человеке по его чертам лица

Недавнее исследование японских специалистов продемонстрировало, что некоторые люди могут делать радикальные (положительные либо отрицательные) выводы о чертах характера и о личности других, основываясь только на внешности. Это стало известно благодаря онлайн-опросам, в которых приняли участие более 300 человек.

Обычно первое впечатление тесно связано с бессознательными предубеждениями о человеке. Хотя такие поспешные суждения и предсказуемы, они чаще всего не отличаются точностью. Кроме того, известно, что первое впечатление в принципе обычно сложно изменить.