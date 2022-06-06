Почему мясо, приготовленное на открытом огне, такое вкусное

По словам химика Кристин Нолин из Ричмондского университета, приготовление пищи на гриле на самом деле включает в себя большое количество самых разных химических реакций. Именно благодаря этому пища в итоге получается такой вкусной.

Прежде всего, нужно сказать, что такое барбекю. Оно представляет собой приготовление еды на открытом огне. Во время этого процесса пища нагревается на решётках благодаря теплопроводности. Кроме того, жарятся продукты и при помощи воздействия на них пламени снизу. В результате создаётся сложная смесь вкусов и ароматов.

Жарить продукты при этом можно на гриле разными способами. Например, прямо над пламенем или немного дальше от него. Если вы будете готовить мясо непосредственно над огнём, то его вкус получится благодаря особой химической реакции (реакции Майяра) более пикантным. Влиять на него будут и соусы, приправы и другие ингредиенты, которые вы будете использовать.