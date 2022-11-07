Почему мыть яйца водой опасно для здоровья

Многие после покупки моют яйца, чтобы избавиться от грязи на их скорлупе. Но представители испанской Организации потребителей и пользователей делать так не советуют. Дело в том, что вода может только навредить: из-за неё бактерии могут проникнуть в внутрь яйца.

Яичная скорлупа, по словам Льюиса Рьеры, руководителя компании по пищевой безопасности SAIA, имеет пористую структуру. На этой скорлупе находятся микроорганизмы. Когда вы моете водой яйцо, то бактерии под давлением могут попасть внутрь. Поэтому промывать водой яйца не только бесполезно, но и может быть опасно.

Также не рекомендуется разбивать яйца о край посуды, в которой вы будете их взбивать. Связано это с тем, что в этом случае грязь со скорлупы может легко попасть во внутреннюю часть яйца. По этой же причине при помощи яичной скорлупы отделять желток от белка тоже не стоит.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.