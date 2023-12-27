Почему на солнце кожа темнеет, а волосы и одежда – выгорают

Главная причина, по которой наша кожа темнеет от солнечных лучей, — это меланин. Ультрафиолет способствует выработке меланина в клетках кожи. То, что кожа становится более тёмной, — защита от вредного воздействия на организм солнца. И чем больше ультрафиолета попадает на кожу, тем больше меланина вырабатывается и тем темнее становится кожа.