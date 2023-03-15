Почему нам становится смешно, когда кто-то падает

Наиболее смешными нам будут казаться, как показали научные исследования, люди с озадаченным выражением лица либо те, кто падает, когда мы не видим их лица. Но если мы увидим на лице страдание или гнев, то вряд ли станем смеяться.

Получается, что наши нейронные цепи могут распознавать и оценивать детали нелепых ситуаций и анализировать контекст.

Также, наблюдая за падением, мы начинаем представлять себя в такой же ситуации и задаваться вопросом: «А что, если бы это был я…?» В данном случае смех нам помогает выразить облегчение от того, что мы не находимся на месте человека, который упал.

Всё это значит, что при падении кого-либо мы смеёмся вовсе не над его страданиями. Смех вызывает у нас удивление падающего человека, которое не соответствует ситуации, а также его растерянное выражение лица.