Почему нам становится смешно, когда кто-то падает

Почему нам становится смешно, когда кто-то падаетОбъяснили эксперты
Если ваш друг поскользнётся на тротуаре и упадёт, то вы, возможно, засмеётесь. Но значит ли это, что вы бесчувственный человек или что вам нравится смотреть на страдания других? Вовсе нет.
Фото: Men's Health
Есть несколько факторов, которые способны вызвать у нас смех в ситуации, когда другой человек упал. Первый из них - это неожиданность. Нелепая ситуация подчёркивает то, что мы ошиблись в предсказании развития событий. Получается, что смех над ситуацией - это на самом деле способ разрешить несоответствие ожидания и реальности. В итоге формируется новая, комическая интерпретация того, что мы только что увидели.
Далее при столкновении с нелепой ситуацией мозг начинает искать информацию, которая даст возможность интерпретировать всё происходящее и реагировать нужным образом. В зависимости от того, что будет выражать лицо человека, который споткнулся, мы можем реагировать по-разному.
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Наиболее смешными нам будут казаться, как показали научные исследования, люди с озадаченным выражением лица либо те, кто падает, когда мы не видим их лица. Но если мы увидим на лице страдание или гнев, то вряд ли станем смеяться.
Получается, что наши нейронные цепи могут распознавать и оценивать детали нелепых ситуаций и анализировать контекст.
Также, наблюдая за падением, мы начинаем представлять себя в такой же ситуации и задаваться вопросом: «А что, если бы это был я…?» В данном случае смех нам помогает выразить облегчение от того, что мы не находимся на месте человека, который упал.
Всё это значит, что при падении кого-либо мы смеёмся вовсе не над его страданиями. Смех вызывает у нас удивление падающего человека, которое не соответствует ситуации, а также его растерянное выражение лица.