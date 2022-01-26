Почему некоторые люди болеют ковидом намного дольше остальных

Почему некоторые люди болеют ковидом намного дольше остальныхОбъясняют учёные
Как утверждает автор, состав микробиома кишечника (это различные микробы, которые «живут» в пищеварительном тракте) способен оказать влияние на увеличение срока протекания COVID-19. Самыми часто встречающимися симптомами «длительного ковида» при этом являются мышечная слабость и усталость. Данные проведённого учёными исследования, направленного на изучение связи между составом микроорганизмов в кишечнике и «долгим коронавирусом», были опубликованы в журнале Gut.
В исследовании принимали участие 106 пациентов с ковидом (средний возраст - 48 лет) и 68 людей без коронавируса. Протекала инфекция у всех заболевших с разной степенью тяжести. При этом изучались у испытуемых образцы кала, собранные при поступлении в больницу, через месяц, через полгода, через девять месяцев (только у 11 человек).
В результате затяжной COVID-19 был обнаружен у 86 человек спустя три месяца, у 81 человека - через 6 месяцев. В последнем случае наиболее распространёнными признаками были усталость, проблемы с памятью, выпадение волос, тревожность, нарушения сна.
Также выяснилось, что у пациентов с «длительным ковидом» микробиом отличался от микробиома людей, не имеющих коронавируса или не столкнувшихся с затяжной инфекцией. Через полгода у людей, страдающих от «длительного ковида», в кишечнике оказалось меньше «дружественных» F. prausnitzii и Blautia obeum и больше «недружественных» Ruminococcus gnavus и Bacteroides vulgatus, чем у тех, кто не был заражён COVID-19.
Кроме того, 81 вид бактерий у пациентов, столкнувшихся с длительным течением коронавирусной инфекции, был связан с симптомами «длительного ковида». При этом многие из этих видов соотносились также с более чем двумя категориями признаков.
Исследователи добавляют, что при поступлении в больницу с COVID-19 пациенты, у которых в дальнейшем развился «длительный ковид», имели менее разнообразный состав бактерий в кишечнике, нежели люди без долгого течения коронавируса.