Почему некоторые люди никогда не потеют во время занятий спортом

Существует такая болезнь, как ангидроз (гипогидроз). Это хроническое заболевание, при котором у человека вырабатывается слишком мало пота. Оно возникает, когда потовые железы не работают как надо.

Чаще всего люди страдают гипогидрозом из-за определённых болезней или травм, поражающих нервы или кожу. Например, из-за псориаза, диабета. По данным Кливлендской клиники, нейролептики и другие лекарства тоже могут влиять на работу потовых желез.

При гипогидрозе энергичные физические упражнения, тяжёлая физическая работа или жаркая погода могут вызвать у человека судороги, тепловое истощение или даже тепловой удар. Причём это состояние может привести к более серьёзным осложнениям у детей.

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