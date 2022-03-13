Почему нельзя отказываться от дневного сна: четыре причины

Если вы днём спите очень много или очень мало, то, как правило, просыпаетесь разбитым и уставшим. Эксперт по сну портала Eachnight.com Кира Причард рассказала, как правильно организовать свой сон в дневные часы и в чём преимущества такого сна.

Во-первых, наш сон цикличен. Поэтому нужно выбрать ту продолжительность сна, которая будет соответствовать вашим потребностям. Спать днём необходимо или 10 минут, или 90 минут. В среднем один цикл сна в норме длится 90 минут, добавляет специалист.

Кроме того, важно выбрать время для такого сна. Лучше всего, отмечает Причард, спать в период от шести до восьми часов после пробуждения. У большинства это время с 13 до 15 часов. В противном случае могут возникнуть сложности с засыпанием вечером и ночью.

Одно научное исследование также показало, что такой сон способен улучшить память также эффективно, как и ночной.

Какие же главные преимущества даёт дневной сон?