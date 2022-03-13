Почему нельзя отказываться от дневного сна: четыре причины

Почему нельзя отказываться от дневного сна: четыре причиныО них рассказывает эксперт по сну
Если вы днём спите очень много или очень мало, то, как правило, просыпаетесь разбитым и уставшим. Эксперт по сну портала Eachnight.com Кира Причард рассказала, как правильно организовать свой сон в дневные часы и в чём преимущества такого сна.
Во-первых, наш сон цикличен. Поэтому нужно выбрать ту продолжительность сна, которая будет соответствовать вашим потребностям. Спать днём необходимо или 10 минут, или 90 минут. В среднем один цикл сна в норме длится 90 минут, добавляет специалист.
Кроме того, важно выбрать время для такого сна. Лучше всего, отмечает Причард, спать в период от шести до восьми часов после пробуждения. У большинства это время с 13 до 15 часов. В противном случае могут возникнуть сложности с засыпанием вечером и ночью.
Одно научное исследование также показало, что такой сон способен улучшить память также эффективно, как и ночной.
Какие же главные преимущества даёт дневной сон?
- Повышение настроения. По словам Киры Причард, дневной сон может улучшить настроение и снизить тревогу и страх. Однако важно правильно рассчитать время такого сна.
- Улучшение памяти. Полезно будет вздремнуть перед контрольной или какой-то сложной интеллектуальной работой. Это позволит повысить производительность и легче запоминать информацию. Также сон помогает закрепить в памяти всё новое.
- Повышение креативности мышления. Благодаря сну вы сможете легче обнаруживать связи между разными концепциями. Важно при этом спать достаточно долго, чтобы войти в фазу быстрого сна.
- Восстановление организма. Сон может способствовать выздоровлению от болезни.
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