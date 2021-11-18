Почему носить галстук может быть опасно для здоровья

Галстук зачастую символизирует ум и профессионализм, позволяет выглядеть представительно. Но нужно помнить о том, что в некоторых случаях его ношение вредит здоровью.

Так, известно, что через галстук могут передаваться бактерии, причём в большем количестве, чем через рукава рубашки. Учёные также обнаружили, что при слишком тугом завязывании этого аксессуара повышается внутриглазное давление, что повышает риск развития глаукомы. В 2018 году исследователи выяснили, что тугое завязывание ухудшает приток крови к мозгу на 7,5%