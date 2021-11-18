Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:43
1 мин.

Почему носить галстук может быть опасно для здоровья

Объясняет автор BBC Science Focus Magazine
Галстук - один из самых популярных аксессуаров. Однако даже он может навредить организму при постоянном ношении. Подробнее - в материале британского издания BBC Science Focus Magazine.
Почему носить галстук может быть опасно для здоровья

Галстук зачастую символизирует ум и профессионализм, позволяет выглядеть представительно. Но нужно помнить о том, что в некоторых случаях его ношение вредит здоровью.

Так, известно, что через галстук могут передаваться бактерии, причём в большем количестве, чем через рукава рубашки. Учёные также обнаружили, что при слишком тугом завязывании этого аксессуара повышается внутриглазное давление, что повышает риск развития глаукомы. В 2018 году исследователи выяснили, что тугое завязывание ухудшает приток крови к мозгу на 7,5%

Почему носить галстук может быть опасно для здоровья

На самом деле организм способен защитить человека от опасных последствий изменения внутриглазного давления. Однако если сам человек страдает от определённых проблем со здоровьем (ожирение, повышенное кровяное давление) или курит, то это может оказаться сложнее. Поэтому если вы вдруг почувствовали тошноту, головокружение или у вас заболела голова, то лучше снимите галстук.

Источник: BBC Science Focus Magazine
Новости партнеров
Новости партнеров