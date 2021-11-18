Почему носить галстук может быть опасно для здоровья

Почему носить галстук может быть опасно для здоровьяОбъясняет автор BBC Science Focus Magazine
Галстук зачастую символизирует ум и профессионализм, позволяет выглядеть представительно. Но нужно помнить о том, что в некоторых случаях его ношение вредит здоровью.
Так, известно, что через галстук могут передаваться бактерии, причём в большем количестве, чем через рукава рубашки. Учёные также обнаружили, что при слишком тугом завязывании этого аксессуара повышается внутриглазное давление, что повышает риск развития глаукомы. В 2018 году исследователи выяснили, что тугое завязывание ухудшает приток крови к мозгу на 7,5%
На самом деле организм способен защитить человека от опасных последствий изменения внутриглазного давления. Однако если сам человек страдает от определённых проблем со здоровьем (ожирение, повышенное кровяное давление) или курит, то это может оказаться сложнее. Поэтому если вы вдруг почувствовали тошноту, головокружение или у вас заболела голова, то лучше снимите галстук.