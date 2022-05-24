Почему нужно есть мускусные дыни и как их правильно выбрать

В одной чашке мускусной дыни содержится всего 50 килокалорий. Причём по большей части продукт состоит из воды.

Можно добавить такую дыню в смузи, салат, заморозить её, а затем смешать с мёдом и водой.

Хорошая мускусная дыня должна быть симметричной и слегка зелёной. Также плод должен быть тяжёлым: это говорит о его спелости.

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