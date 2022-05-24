Почему нужно есть мускусные дыни и как их правильно выбрать

Почему нужно есть мускусные дыни и как их правильно выбратьРассказывает диетолог
Мускусные дыни (среди них - медвяная роса, собственно мускусная дыня) дают много преимуществ для здоровья. Например, они поддерживают иммунитет благодаря антиоксидантным свойствам и помогают сохранить зрение. Об этом говорит диетолог из клиники Майо Аня Миллер. Кроме того, канталупы и другие дыни отличаются высоким содержанием кальция, калия, клетчатки, витаминов А, С.
В одной чашке мускусной дыни содержится всего 50 килокалорий. Причём по большей части продукт состоит из воды.
Можно добавить такую дыню в смузи, салат, заморозить её, а затем смешать с мёдом и водой.
Хорошая мускусная дыня должна быть симметричной и слегка зелёной. Также плод должен быть тяжёлым: это говорит о его спелости.
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