Почему нужно есть овощи и фрукты разных цветов, а не одного

Существует такой пигмент, как ликопин. За счёт него некоторые продукты (фрукты и овощи) приобретают розовый или ярко-красный цвет. Как отмечает диетолог Лаура Айю, этот пигмент может защитить от рака, снизить холестерин, улучшить здоровье сердца, снизить риск развития болезни Альцгеймера. И это лишь одна из разновидностей цветных продуктов. Вообще цвет фруктов и овощей зависит от полифенолов, флавоноидов, каротиноидов. Каротиноиды оказывают противовоспалительное и антиоксидантное влияние на организм.

Некоторые овощи и фрукты содержат много ликопина. Вот восемь фруктов и овощей с ликопином, которые лучше всего употреблять полезными ненасыщенными жирами.