Почему нужно есть овощи и фрукты разных цветов, а не одного

Почему нужно есть овощи и фрукты разных цветов, а не одногоРассказали врачи
Существует такой пигмент, как ликопин. За счёт него некоторые продукты (фрукты и овощи) приобретают розовый или ярко-красный цвет. Как отмечает диетолог Лаура Айю, этот пигмент может защитить от рака, снизить холестерин, улучшить здоровье сердца, снизить риск развития болезни Альцгеймера. И это лишь одна из разновидностей цветных продуктов. Вообще цвет фруктов и овощей зависит от полифенолов, флавоноидов, каротиноидов. Каротиноиды оказывают противовоспалительное и антиоксидантное влияние на организм.
Некоторые овощи и фрукты содержат много ликопина. Вот восемь фруктов и овощей с ликопином, которые лучше всего употреблять полезными ненасыщенными жирами.
Помидоры. В 100 г вяленых помидоров вы найдёте 45,9 мг ликопина, в 100 г томатной пасты - 21,8 мг, в 100 г свежих томатов - 3 мг, в 100 г консервированных помидоров - 2,7 мг.
Сладкий картофель (батат). В нём содержится много клетчатки, ликопина, витамина А.
Розовый грейпфрут. Это отличный источник витамина С. Кроме того, в половинке такого фрукта - примерно 1 мг ликопина.
Красный апельсин. Такие апельсины более тёмного цвета, отличается у них от обычных и аромат: в нём чувствуются цветочные сладкие нотки.
Арбуз. 1,5 чашки арбуза - это 9-13 мг ликопина.
Папайя. Помимо пользы от ликопина, этот продукт улучшает пищеварение и снижает риск запоров.
Гуава. В 100 г такого фрукта - больше 5 мг ликопина. Помимо этого, в состав гуавы входит омега-3, витамин А, С.
Красный болгарский перец. Добавлять его можно в любое блюдо. К тому же в его состав входит витамин С, ликопин и на 92 процента этот продукт состоит из воды.
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