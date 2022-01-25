Почему нужно есть семечки, орехи и сухофрукты: шесть причин

Их перечисляет турецкое издание Sözcü

И сухофрукты, и семечки, и орехи входят в состав средиземноморской диеты. Этот вариант питания при этом считается самым здоровым в мире. О полезных свойствах названных продуктов - в материале.