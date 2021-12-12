Почему «омикрон» не опасен для тех, у кого слабый иммунитет

Из-за того, что формировался вариант «омикрон» в организме людей с иммунодефицитом и из-за того, что таких людей много, переносится он сейчас легко. В то же время, по словам пульмонолога Сергея Пурясева, это на самом деле всегда хорошо, так как человеческий организм как будто не замечает этот вирус. Однако в лечении коронавируса эта особенность может помочь, поскольку при сильном иммунном ответе на инфекцию организм даже может убить себя, а при ослабленном иммунитете такого не происходит.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на «Известия», глава НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов, недавно обнаруженный штамм способен быстрее вызвать пневмонию - уже спустя 3-5 дней после заражения. Однако ВОЗ на данный момент ещё не сообщала ни об одном случае летального исхода из-за «омикрона». По словам Министерства иностранных дел ЮАР, ещё ни одного заражённого не подключали к аппарату ИВЛ.