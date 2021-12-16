Почему острая пища полезна для здоровья человека

Острая пища способна оказать положительное влияние на организм человека. В частности, на сердечно-сосудистую систему: она улучшает циркуляцию кожи, способствует предотвращению воспалений артерий. Благотворно воздействуют на организм при заболеваниях, связанных с сердцем, и витамины А и С, которые в большом количестве содержат острые продукты.

Кроме того, острая пища способствуют сжиганию жира. Объясняется это тем, что при употреблении острых продуктов у человека повышается температура, выделяется пот.

Иногда острое может помочь при гриппе и простуде. Всё благодаря антиоксиданту капсаицину. Ещё такая пища оказывает благотворное влияние на организм при насморке, любом заболевании, связанном с дыхательной системой, а также при синусите.

Научно доказано, что острые продукты способствуют выработке эндорфинов, что в итоге делает человека счастливее.