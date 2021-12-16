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Почему острая пища полезна для здоровья человека

Объясняет издание Semana
По поводу острой пищи существуют разные мнения. Кто-то считает её исключительно вредной для человека, а кто-то - крайне полезной. О том, какие на самом деле есть у острых продуктов полезные для организма свойства, - в материале Semana.
Почему острая пища полезна для здоровья человека

Острая пища способна оказать положительное влияние на организм человека. В частности, на сердечно-сосудистую систему: она улучшает циркуляцию кожи, способствует предотвращению воспалений артерий. Благотворно воздействуют на организм при заболеваниях, связанных с сердцем, и витамины А и С, которые в большом количестве содержат острые продукты.

Кроме того, острая пища способствуют сжиганию жира. Объясняется это тем, что при употреблении острых продуктов у человека повышается температура, выделяется пот.

Иногда острое может помочь при гриппе и простуде. Всё благодаря антиоксиданту капсаицину. Ещё такая пища оказывает благотворное влияние на организм при насморке, любом заболевании, связанном с дыхательной системой, а также при синусите.

Научно доказано, что острые продукты способствуют выработке эндорфинов, что в итоге делает человека счастливее.

Почему острая пища полезна для здоровья человека

Из других достоинств острых продуктов - оказание антибактериального и антисептического эффекта на организм, снижение роста раковых клеток, улучшение работы пищеварительной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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