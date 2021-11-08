Почему отсутствие антител после вакцинации не значит, что у пациента поддельный сертификат

На самом деле отсутствие антител к определённому аденовирусу, по словам медика Антона Ершова, вовсе не говорит о поддельном сертификате о вакцинации. Существуют множество причин, по которым такое могло произойти.

Прежде всего, не все прививаются «Спутником». Но даже если оставить этот факт в стороне, то остаются индивидуальные особенности организма. К примеру, у кого-то такие антитела могут вообще не выработаться, а у кого-то быстро исчезнуть после введения вакцины. Как отметил врач, как минимум у пяти процентов людей, прошедших вакцинацию, эти антитела совсем не вырабатываются, и с этим нельзя ничего поделать.