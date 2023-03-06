Почему пить много минеральной воды – опасно для здоровья

Пить минеральную воду можно в любое время суток. Специалисты рекомендуют в день выпивать один стакан такой воды. Но только не сразу после приёма пищи, так как это может привести к ещё большему вздутию живота.

Известно, что зубы человека начинают изнашиваться, когда рН составляет 4,5. При этом рН минеральной воды - как минимум 5. По этой причине лучше не пить слишком много минеральной воды. Хотя некоторые исследования показывают, что фтор в составе этой воды защищает зубы от кариеса. Кроме того, лучше всего выбирать неароматизированную воду и с низким содержанием соли. Дело в том, что ароматизированная минеральная вода усиливает склонность к кариесу, а вода с большим количеством соли повышает риск развития остеопороза.

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