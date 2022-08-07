Почему пить молоко каждый день опасно для здоровья

Почему пить молоко каждый день опасно для здоровьяЕсть несколько причин
У многих людей после того, как они выпьют стакан молока, возникает диарея. Такая реакция организма объясняется непереносимостью лактозы. Причём жители Китая особенно подвержены этому. Со временем активность лактазы в организме человека снижается или вообще пропадает. Среди признаков непереносимости лактозы - вздутие живота, боли в животе, диарея, высыпания на коже и пр.
Людям же, которые совсем недавно перенесли операцию на органах брюшной полости, желудочно-кишечный тракт функционирует ещё не так, как надо. Поэтому им тоже молоко специалисты советуют пить только после полного восстановления.
Существует научное исследование, доказывающее, что молоко повышает вероятность развития рака печени и молочной железы. Проводили это исследование профессора из Оксфордского университета, Академии медицинских наук Китая и института общественного здравоохранения Пекинского университета. В исследовании приняли участие примерно 510 тысяч взрослых жителей Китая.
Выяснилось, что люди, которые регулярно употребляют молочные продукты, по сравнению с теми, кто отказался от таких продуктов, имеют больше шансов получить рак печени и молочной железы. Так, если каждый день пить по 50 мл молока, то риск развития рака печени возрастёт на 12 процентов, рака молочной железы - на 17 процентов, общий риск рака - на 7 процентов.
Недавно в США было проведено ещё одно исследование, связанное с раком и молочными продуктами. Учёные пришли к выводу, что у мужчин есть связь между вероятностью возникновения рака предстательной железы и употреблением кальция и молочных продуктов. Оказалось, что те из них, кто ел больше кальция и молочных продуктов, имели больше шансов «заработать» рак этого типа.
В то же время специалист-нутрициолог Жуань Гуанфэн говорит, что определённые научные работы, наоборот, показывают, что молочные продукты защищают от колоректального рака.
Однако лучше всего следовать рекомендациям по питанию, созданным для жителей Китая. Последние рекомендации гласят, что в день нужно пить 300-500 мл молока.
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