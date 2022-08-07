Почему пить молоко каждый день опасно для здоровья

Выяснилось, что люди, которые регулярно употребляют молочные продукты, по сравнению с теми, кто отказался от таких продуктов, имеют больше шансов получить рак печени и молочной железы. Так, если каждый день пить по 50 мл молока, то риск развития рака печени возрастёт на 12 процентов, рака молочной железы - на 17 процентов, общий риск рака - на 7 процентов.

Недавно в США было проведено ещё одно исследование, связанное с раком и молочными продуктами. Учёные пришли к выводу, что у мужчин есть связь между вероятностью возникновения рака предстательной железы и употреблением кальция и молочных продуктов. Оказалось, что те из них, кто ел больше кальция и молочных продуктов, имели больше шансов «заработать» рак этого типа.

В то же время специалист-нутрициолог Жуань Гуанфэн говорит, что определённые научные работы, наоборот, показывают, что молочные продукты защищают от колоректального рака.

Однако лучше всего следовать рекомендациям по питанию, созданным для жителей Китая. Последние рекомендации гласят, что в день нужно пить 300-500 мл молока.

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