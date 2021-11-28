Почему плохое состояние зубов опасно для всего организма

Эксперты подчёркивают, что в любом случае связь между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья есть. Так, если не лечить зубные инфекции, то вредные бактерии могут легко попасть в кровь и осесть на клапанах сердца.

При этом Бьёрн Клинге, старший преподаватель, главный пародонтолог на одонтологическом факультете Университета Мальмё, подчёркивает, что ещё необходимо провести другие, более углублённые исследования, которые позволят установить непосредственную связь между плохим состоянием зубов и заболеваниями других органов. Пока что научные труды свидетельствуют о наличии возможной связи между ними.