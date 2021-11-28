Почему плохое состояние зубов опасно для всего организма

Почему плохое состояние зубов опасно для всего организмаОбъясняют учёные
Учёные выяснили, что пародонтит может спровоцировать возникновение целого ряда болезней: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, некоторые типы рака. Это стало известно исходя из научных исследований.
В рамках одного из них было изучено состояние около 800 пациентов, которые перенесли инфаркт. Оказалось, что пародонтит тяжёлой степени у таких людей встречается чаще, даже если учесть и другие факторы: курение, наличие или отсутствие сахарного диабета, уровень образования. Кроме того, учёные обнаружили, что при тяжёлом пародонтите чаще встречается и ранее не диагностированный диабет.
Эксперты подчёркивают, что в любом случае связь между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья есть. Так, если не лечить зубные инфекции, то вредные бактерии могут легко попасть в кровь и осесть на клапанах сердца.
При этом Бьёрн Клинге, старший преподаватель, главный пародонтолог на одонтологическом факультете Университета Мальмё, подчёркивает, что ещё необходимо провести другие, более углублённые исследования, которые позволят установить непосредственную связь между плохим состоянием зубов и заболеваниями других органов. Пока что научные труды свидетельствуют о наличии возможной связи между ними.