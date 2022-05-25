Почему подмышки так неприятно пахнут

Маслянистый секрет желез, которых много расположено под мышками, иногда выделяется наиболее активно. Называются такие железы также апокриновыми потовыми железами. Это один из типов потовых желез, которые есть в нашем теле.

По большей части апокриновые потовые железы расположены в паху, под мышками. Эти железы производят маслянистое соединения и начинают работать активнее, если человек испытывает стресс, страх, боль, тревогу, сексуальное возбуждение.

Секреция сама по себе запаха не имеет. Но так как на коже живут бактерии, то они способствуют превращению пота в жирные кислоты и соединения, которые обладают специфическим ароматом.