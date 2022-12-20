Почему порезы бумагой так болят

Ещё одна причина болезненности порезов от бумаги - это её текстура. Под микроскопом видно, что у бумаги края на самом деле шероховатые. То есть она именно пилит, а не режет. Поэтому повреждается в итоге больше клеток.

Кроме того, от бумаги почти всегда остаётся неглубокий порез. Поэтому и нервные окончания долгое время остаются открытыми для внешних раздражителей и при любом прикосновении к ране она начинает болеть.