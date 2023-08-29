Почему после долгого нахождения в воде кожа на пальцах морщится

После долгого плавания кровеносные сосуды сокращаются. В результате кожа морщится, а отвечает за это вегетативная нервная система.

Когда руки и ноги человека соприкасаются с водой дольше нескольких минут, потовые протоки в коже открываются. Это уменьшает уровень соли внутри кожи. Нервные волокна посылают в мозг сообщение о снижении уровня соли, на что вегетативная нервная система отвечает сужением кровеносных сосудов.

Сужение кровеносных сосудов приводит к уменьшению общего объёма кожи. Поэтому она сморщивается. Также при сужении сосудов кожа становится светлее. Если у человека повреждены нервы на коже, то такого сужения не происходит.

Также исследователи выяснили, что сморщенная кожа помогает лучше захватывать предметы под водой. Кроме того, такая кожа облегчает передвижение по подводной поверхности, снижает вероятность поскользнуться.