Почему после каждой тренировки вы должны съедать один банан

Почему после каждой тренировки вы должны съедать один бананЭто фрукт даст определённые преимущества
Обычно о бананах говорят как о хорошем перекусе перед тренировкой. Но и после занятий спортом они могут быть очень полезны.
Фото: TGR Trail Running
Оказывается, в состав бананов входят несколько полезных для восстановления после тренировки питательных веществ.
Во время выполнения физических упражнений вы сжигаете сахар, то есть один из типов углеводов. Чем интенсивнее и чем дольше вы тренируетесь, тем больше сахара сжигаете.
После тренировки уровень гликогена (то есть запасённых организмом углеводов) нужно обязательно пополнить. И рекомендуется это сделать в течение 45 минут. Отличным выбором в этом случае станет банан. В нём содержится примерно 30 г углеводов, а ещё есть витамины и питательные вещества.
Если вы хотите нарастить мышечную массу и сжечь жир, то сочетайте после тренировки банан с белком. Например, вы можете приготовить смузи из банана и протеинового порошка.
Также научно доказано, что бананы помогают уменьшить воспаление в организме. Связано это с тем, что в их состав входят антиоксиданты, в том числе флавоноиды и амины.
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