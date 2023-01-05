Почему после каждой тренировки вы должны съедать один банан

Оказывается, в состав бананов входят несколько полезных для восстановления после тренировки питательных веществ.

Во время выполнения физических упражнений вы сжигаете сахар, то есть один из типов углеводов. Чем интенсивнее и чем дольше вы тренируетесь, тем больше сахара сжигаете.

После тренировки уровень гликогена (то есть запасённых организмом углеводов) нужно обязательно пополнить. И рекомендуется это сделать в течение 45 минут. Отличным выбором в этом случае станет банан. В нём содержится примерно 30 г углеводов, а ещё есть витамины и питательные вещества.