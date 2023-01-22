Почему после кофе вам хочется в туалет "по-большому"Объяснили врачи
Многие начинают день с чашечки кофе. Но некоторых потом начинает чаще тянуть в туалет. Из-за чего так происходит?
Фото: OSF Healthcare
Адил Макбул, доктор медицинских наук, исследователь, а также Оникс Адегбола, доктор медицинских наук, врач-учёный, объяснили, почему некоторым людям после чашки кофе хочется бежать в туалет почти сразу. Существуют два основных фактора, связанных с влиянием кофе на дефекацию человека.
Во-первых, кофе оказывает воздействие на мышцы толстой кишки. Из-за этого у человека появляется ощущение, что ему надо в туалет. Связано это с тем, что в состав кофе входит кофеин, который расслабляет вас, поэтому вам проще после него какать. Причём интересно, что такой эффект наблюдается даже после употребления кофе без кофеина (хотя даже в таком напитке всё ещё есть немного кофеина).
Во-вторых, кофе оказывает влияние на выработку желудочной кислоты. Кофе в целом действует как естественное слабительное, так как способствует выработке желудочной кислоты в кишечнике и в желудке. Повышенная кислотность ускоряет пищеварение, а это может привести к желанию покакать. Но некоторые люди сталкиваются с другими эффектами: дискомфортом в желудке, спазмами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.