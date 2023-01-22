Почему после кофе вам хочется в туалет "по-большому"

Адил Макбул, доктор медицинских наук, исследователь, а также Оникс Адегбола, доктор медицинских наук, врач-учёный, объяснили, почему некоторым людям после чашки кофе хочется бежать в туалет почти сразу. Существуют два основных фактора, связанных с влиянием кофе на дефекацию человека.

Во-первых, кофе оказывает воздействие на мышцы толстой кишки. Из-за этого у человека появляется ощущение, что ему надо в туалет. Связано это с тем, что в состав кофе входит кофеин, который расслабляет вас, поэтому вам проще после него какать. Причём интересно, что такой эффект наблюдается даже после употребления кофе без кофеина (хотя даже в таком напитке всё ещё есть немного кофеина).