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Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровья

Объясняет пользователь китайского портала Sina
Сами по себе фрукты очень полезны. Однако если есть их сразу после завтрака, обеда или ужина, то они могут способствовать развитию ряда заболеваний. Подробнее об этом - в материале издания Sina.
Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровья

Чем опасно употребление фруктов после приёма основной пищи? По словам автора статьи, съеденные яблоки или бананы могут вызвать застой пищи в желудке, что в будущем выльется в различные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Всё дело в том, что пище необходимо время для переваривания, а фрукты этому мешают. Лучше всего после еды вообще отказаться на некоторое время от других продуктов, пока не переварится всё, что было съедено.

Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровья

Нельзя после еды совершать и ряд других действий. Например, ослаблять ремень (может вызвать гастроптоз), курить (могут в дальнейшем возникнуть цереброваскулярные и сердечно-сосудистые заболевания), мыться (поскольку в этом случае кровь приливает к коже, в ЖКТ возникнет недостаточность кровоснабжения, что негативно отразится на процессе переваривания пищи).

Источник: ИноСМИ
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