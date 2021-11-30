Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровья

Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровьяОбъясняет пользователь китайского портала Sina
Чем опасно употребление фруктов после приёма основной пищи? По словам автора статьи, съеденные яблоки или бананы могут вызвать застой пищи в желудке, что в будущем выльется в различные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Всё дело в том, что пище необходимо время для переваривания, а фрукты этому мешают. Лучше всего после еды вообще отказаться на некоторое время от других продуктов, пока не переварится всё, что было съедено.
Нельзя после еды совершать и ряд других действий. Например, ослаблять ремень (может вызвать гастроптоз), курить (могут в дальнейшем возникнуть цереброваскулярные и сердечно-сосудистые заболевания), мыться (поскольку в этом случае кровь приливает к коже, в ЖКТ возникнет недостаточность кровоснабжения, что негативно отразится на процессе переваривания пищи).