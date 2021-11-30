Почему после приёма основной пищи есть фрукты опасно для здоровья

Чем опасно употребление фруктов после приёма основной пищи? По словам автора статьи, съеденные яблоки или бананы могут вызвать застой пищи в желудке, что в будущем выльется в различные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Всё дело в том, что пище необходимо время для переваривания, а фрукты этому мешают. Лучше всего после еды вообще отказаться на некоторое время от других продуктов, пока не переварится всё, что было съедено.