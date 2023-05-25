Почему после занятий спортом начинает болеть голова и как этого избежать

Во время занятий спортом приток крови к мозгу увеличивается, чтобы дать телу достаточное количество кислорода. Также это означает, что увеличивается количество CO₂ и тепла, от которых мозг должен избавиться. Чтобы справиться с этим, кровеносные сосуды расширяются, и это может вызвать боль.

У всех людей разная физиология и анатомия, поэтому физические нагрузки у некоторых людей могут привести к головной боли. Бывает, что такая боль возникает из-за внешних факторов. Например, из-за занятий спортом в жаркую погоду, из-за тренировок на высоте.

Обычно головные боли напряжения проходят сами через некоторое время после физической нагрузки. Бывает, что такие боли связаны с обезвоживанием: тогда постарайтесь выпить достаточно воды, и головная боль пройдёт в течение трёх часов.

Если всё же головная боль не проходит, то вам могут помочь безрецептурные обезболивающие вроде парацетамола или ибупрофена.

Если вы некоторое время не занимались спортом, то возвращайтесь к нагрузкам постепенно. Это поможет предотвратить возникновение головной боли. Кроме того, полезно постепенно разогреваться перед каждой тренировкой, чтобы помочь системе кровообращения справиться с изменениями артериального давления и кровотока.

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