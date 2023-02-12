Почему посудой со сколами и трещинами пользоваться нельзя

При повреждении кружки или любой другой керамической посуды и образовании на ней трещин эти повреждённые области начинают темнеть. Сама по себе керамика - материал пористый, а при взаимодействии с влагой и водой на нём могут образоваться бактерии.

В сколах и трещинах живут такие бактерии, как Acinetobacter и Pseudomonas. Обе они могут навредить здоровью и вызвать различные заболевания. Кроме того, в месте повреждения может появиться плесень.