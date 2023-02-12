Почему посудой со сколами и трещинами пользоваться нельзя

Почему посудой со сколами и трещинами пользоваться нельзяЕсть одна важная причина
Если на вашей кружке скол или трещина, то лучше всего будет её выбросить. И то же самое нужно проделать с тарелкой. В ином случае вы можете легко навредить своему здоровью.
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При повреждении кружки или любой другой керамической посуды и образовании на ней трещин эти повреждённые области начинают темнеть. Сама по себе керамика - материал пористый, а при взаимодействии с влагой и водой на нём могут образоваться бактерии.
В сколах и трещинах живут такие бактерии, как Acinetobacter и Pseudomonas. Обе они могут навредить здоровью и вызвать различные заболевания. Кроме того, в месте повреждения может появиться плесень.
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Однако не вся посуда с трещинами опасна для здоровья. Бывает, что подобным образом её украшают. Но это делается так, что керамика остаётся закрытой и в трещинки не попадают бактерии.
Кроме того, стеклянная посуда, на которой появились трещины, тоже будет безопасной для здоровья, так как стекло - это непористый материал. Правда, если на ней появились сколы, то о них будет легко порезаться.
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