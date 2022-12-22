Почему пожилым людям полезно много ходить

Согласно результатам последнего исследования, которое проводилось Амандой Палух из Школы общественного здравоохранения и медицинских наук, у пожилых, которые в день проходят шесть-девять тысяч шагов, вероятность развития болезней сердца (инсульта, инфаркта) снижается на 40-50 % по сравнению с людьми, которые проходили две тысячи шагов.

Также выяснилось, что у взрослых старше 60 лет при увеличении количества пройденных в день шагов снижался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение шести лет наблюдений в среднем.